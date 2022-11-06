Экономисты назвали причину провала санкций против России

Экономисты европейского аналитического центра Bruegel и вашингтонского Института международных финансов заявили, что российская защитная стратегия, названная на Западе «Крепость Россия», оказалась эффективнее, чем система ограничений США и Евросоюза.

«Благодаря грамотной реакции Банка России санкции в финансовом секторе не смогли спровоцировать финансовый кризис в России, а сокращение экономической активности оказалось меньше, чем предполагалось», — приводит РБК доклад экспертов.

Но они отметили, что многие санкции имеют отложенный эффект. Например, они возлагают надежды на энергетические ограничения, которые, по их мнению, помогут Евросоюзу обрести независимость от российских ресурсов, несмотря на трудности в ближайшую зиму.

Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива.