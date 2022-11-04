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#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Президент подписал ряд законов о мобилизации

Источник:
Sibnet.ru
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Президент РФ Владимир Путин подписал ряд указов, касающихся мобилизации и проведения специальной военной операции. В их числе разрешение на альтернативную гражданскую службу и закон о статусе добровольцев.

Ряд законов, касающихся мобилизации, в последние месяцы прошли рассмотрения в Госдуме и Совфеде. В пятницу, 4 ноября их подписал президент РФ.

Закон о статусе добровольцев

Закон приравнивает добровольцев к военнослужащим по контракту, гарантируя им все причитающиеся выплаты и социальные гарантии. 

«Добровольческие формирования могут быть задействованы в период мобилизации, военного положения, в военное время, при возникновении вооруженных конфликтов, при проведении контртеррористических операций, а также при использовании ВС РФ за пределами территории страны», — сообщил телеграм-канал Объясняем.рф.

Об альтернативной гражданской службе 

Согласно новой статье, лица, уже проходящие альтернативную гражданскую службу, при объявлении мобилизации продолжат ее проходить.

Как попасть на альтернативную службу

«Граждане, проходящие альтернативную гражданскую службу в организациях, подведомственных органам исполнительной власти или органам местного самоуправления, в период мобилизации могут быть направлены для прохождения такой службы на должностях гражданского персонала ВС РФ», — говорится в законе.

О службе с неснятой судимостью

Еще один закон позволяет призывать в рамках мобилизации граждан, имеющих неснятую судимость по ряду тяжких преступлений. Но будут исключения. 

Нельзя будет призвать людей с судимостями за госизмену, шпионаж, насильственный захват власти, вооруженный мятеж, совершение теракта, захват заложников, а также за совершение преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетнего.

Также не смогут попасть на службу в период мобилизации люди, осужденные по статьям о публичных призывах к экстремистской деятельности, за незаконное обращение с ядерными материалами и радиоактивными веществами.

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Политика #Россия #Армия
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