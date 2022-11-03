Режиссерскую версию второго сезона «Эпидемии» покажут на ТВ-3

Режиссерская версия второго сезона сериала «Эпидемия» выйдет на ТВ-3 с 7 ноября. В сериале появилась дополнительная, девятая серия.

В расширенной версии будет подробнее показана история некоторых персонажей второго плана, включая жителей языческой деревни из третьей серии с участием актеров Сергея Горобченко и Романа Маякина.

В числе других новых героев во втором сезоне «Эпидемии» появится дезертировавший из отряда «чистильщиков» военный Женя в исполнении Юры Борисова и четверо самоизолировавшихся в карельской глуши молодых ребят – типичных столичных жителей, совершенно не приспособленных к выживанию в условиях апокалипсиса.

Фотограф Тарас (Никита Еленев) и художник-иллюстратор Алена (Виктория Клинкова) состоят в болезненных отношениях с громкими ссорами. Полная и неуверенная в себе социолог Соня (Юлия Ендроссек) влюблена в тату-мастера Эзиза (Аскар Ильясов), но, кажется, не взаимно. У ребят кончаются запасы, начинаются перебои с электричеством, напряжение между ними нарастает. рано или поздно им придется покинуть свое убежище.

Премьера режиссерской версии «Эпидемии» состоится 7 ноября в 22:15 на ТВ-3.