Космонавт Анна Кикина поздравила жителей Алтая с орбиты

Космонавт Аннна Кикина, находящаяся на борту МКС, записала видеообращение для жителей Республики Алтай и поздравила их с несколькими юбилейными для региона датами.

Видеообращение показали на празднике в честь 100-летия двух крупнейших газет региона. Его опубликовал в своем телеграм-канале пресс-секретарь главы республики Михаил Максимов.

«Республика Алтай – прекрасный регион, с которым меня многое связывает. Здесь я провела несколько чудесных лет, работая инструктором по плаванию, гидом-проводником на реках Алтая, а также радиоведущей. Именно из Республики Алтай я отправилась в отряд космонавтов Роскосмоса, здесь у меня также осталось много хороших друзей», – сказала Анна, передав «огромный привет с орбиты планеты Земля».

Она поздравила жителей региона со 100-летим создание Ойротской автономной области (первое название республики), 100-летим придания Чуйскому тракту статуса дороги государственного значения и вековым юбилеем главных газет региона – «Звезда Алтая» и «Алтайдын Чолмоны», с которыми она тесно сотрудничала.

Анна Кикина родилась в Новосибирске в 1984 году, в 2008 году приехала в Республику Алтай, где жила несколько лет. В 2012 году она подала заявку на участие в первом открытом конкурсе в отряд космонавтов. С 2016 года является единственной женщиной космонавтом-испытателем в отряде космонавтов Роскосмоса.

В июле 2022 года Роскосмос и NASA подписали соглашение о перекрестных полетах. 5 октября 2022 года состоялся запуск Falcon-9 из Космического центра имени Кеннеди во Флориде. Анна вошла в состав экипажа из четырех человек. Экипажу предстоит провести на МКС полгода. Обратно Анна вернется весной следующего года.