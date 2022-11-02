НАВЕРХ
#Наука #Космос #Техника #Гео #Здоровье #Еда #Психо #Мистика

Космонавт Анна Кикина поздравила жителей Алтая с орбиты

Источник:
Sibnet.ru
373 0

Космонавт Аннна Кикина, находящаяся на борту МКС, записала видеообращение для жителей Республики Алтай и поздравила их с несколькими юбилейными для региона датами.

Видеообращение показали на празднике в честь 100-летия двух крупнейших газет региона. Его опубликовал в своем телеграм-канале пресс-секретарь главы республики Михаил Максимов.

«Республика Алтай – прекрасный регион, с которым меня многое связывает. Здесь я провела несколько чудесных лет, работая инструктором по плаванию, гидом-проводником на реках Алтая, а также радиоведущей. Именно из Республики Алтай я отправилась в отряд космонавтов Роскосмоса, здесь у меня также осталось много хороших друзей», – сказала Анна, передав «огромный привет с орбиты планеты Земля».

Она поздравила жителей региона со 100-летим создание Ойротской автономной области (первое название республики), 100-летим придания Чуйскому тракту статуса дороги государственного значения и вековым юбилеем главных газет региона – «Звезда Алтая» и «Алтайдын Чолмоны», с которыми она тесно сотрудничала.

Анна Кикина родилась в Новосибирске в 1984 году, в 2008 году приехала в Республику Алтай, где жила несколько лет. В 2012 году она подала заявку на участие в первом открытом конкурсе в отряд космонавтов. С 2016 года является единственной женщиной космонавтом-испытателем в отряде космонавтов Роскосмоса.

В июле 2022 года Роскосмос и NASA подписали соглашение о перекрестных полетах. 5 октября 2022 года состоялся запуск Falcon-9 из Космического центра имени Кеннеди во Флориде. Анна вошла в состав экипажа из четырех человек. Экипажу предстоит провести на МКС полгода. Обратно Анна вернется весной следующего года.

Еще по теме
Россия вывела на орбиту секретный военный спутник
Ученые нашли на Марсе следы древнего океана
Астероид размером с небоскреб приблизится к Земле
Космонавт из Новосибирска сделала уборку на МКС. ВИДЕО
смотреть все
Наука #Космос #Республика Алтай #Новосибирск
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Украинская армия попалась в российскую ловушку
Кадыров объявил на Украине операцию «Возмездие»
Путин выставил требования Эрдогану
Линия фронта СВО: где идут бои на Украине
Обсуждение (0)
Картина дня
Россия возобновила участие в зерновой сделке
Российские силы продвинулись по всей линии фронта в ДНР
Нидерландский Veon объявил о продаже «Вымпелкома»
Ученые открыли новый способ измерения времени
Мультимедиа
Самые красивые женщины мира. ФОТО
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Путин и правители России XX-XXI веков. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
60
Поражение России на Украине обернется ядерной войной
55
Путин заявил о потерях ВСУ в семь‑восемь раз выше российских
39
Байден возмутился приостановлением Россией «зерновой сделки»
37
Минобороны назвало подрывников «Северных потоков»
35
Беспилотники атаковали Черноморский флот в Севастополе