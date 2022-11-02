Съемки шоу «Фактор страха» начались на Алтае

Новый сезон шоу «Фактор страха», где звезды проходят сложнейшие испытания, начали снимать на Алтае, проект покажут на СТС, сообщила пресс-служба телеканала.
В каждом из восьми выпусков героев ждут препятствия на фоне неприступных гор, крутых речных порогов, опасных рельефов и невероятных ландшафтов. Чтобы выиграть денежный приз, который пойдёт в один из благотворительных фондов, участникам предстоит попрощаться с давними страхами.
Среди участников — Рэпер ST с супругой Ассоль, юмористка Елена Борщева, танцор Дмитрий Красилов по прозвищу Пухляш, блогеры Мария Погребняк и Милана Тюльпанова.
Ведущим проекта выступит Алексей Чадов. Ему тоже придется пройти проверку на прочность.
«Мне досталось одно из самых страшных испытаний — падение с 43-метровой высоты. Страха не было, хотя мне ближе стихии земли и воды, а не воздуха. Мне просто кажется, я свое отбоялся», — цитирует Чадова пресс-служба СТС.
mosquito__2010Не красиво конечно США поступают. Столько украинцев угробили, оказывается всё зазря. Даже товарообороты...
AlhazredХлам к хламу))) Особенно в хлам в последнее время превращаются украинские объекты энергоснабжения)))...
mosquito__2010Операторам тоже вилы. Прозападная Украина на полном подсосе уже захлебывается решениями из США. "Америка...
GammiPluhДругими словами денег на СВО у нас хватит, оружие производим, солдаты мотивированы, население поддерживает......