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Съемки шоу «Фактор страха» начались на Алтае

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба СТС

Новый сезон шоу «Фактор страха», где звезды проходят сложнейшие испытания, начали снимать на Алтае, проект покажут на СТС, сообщила пресс-служба телеканала.

В каждом из восьми выпусков героев ждут препятствия на фоне неприступных гор, крутых речных порогов, опасных рельефов и невероятных ландшафтов. Чтобы выиграть денежный приз, который пойдёт в один из благотворительных фондов, участникам предстоит попрощаться с давними страхами.

Среди участников — Рэпер ST с супругой Ассоль, юмористка Елена Борщева, танцор Дмитрий Красилов по прозвищу Пухляш, блогеры Мария Погребняк и Милана Тюльпанова.

Ведущим проекта выступит Алексей Чадов. Ему тоже придется пройти проверку на прочность.

«Мне досталось одно из самых страшных испытаний — падение с 43-метровой высоты. Страха не было, хотя мне ближе стихии земли и воды, а не воздуха. Мне просто кажется, я свое отбоялся», — цитирует Чадова пресс-служба СТС.

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Топ комментариев

mosquito__2010

Не красиво конечно США поступают. Столько украинцев угробили, оказывается всё зазря. Даже товарообороты...

Alhazred

Хлам к хламу))) Особенно в хлам в последнее время превращаются украинские объекты энергоснабжения)))...

mosquito__2010

Операторам тоже вилы. Прозападная Украина на полном подсосе уже захлебывается решениями из США. "Америка...

GammiPluh

Другими словами денег на СВО у нас хватит, оружие производим, солдаты мотивированы, население поддерживает......