Съемки шоу «Фактор страха» начались на Алтае

Новый сезон шоу «Фактор страха», где звезды проходят сложнейшие испытания, начали снимать на Алтае, проект покажут на СТС, сообщила пресс-служба телеканала.

В каждом из восьми выпусков героев ждут препятствия на фоне неприступных гор, крутых речных порогов, опасных рельефов и невероятных ландшафтов. Чтобы выиграть денежный приз, который пойдёт в один из благотворительных фондов, участникам предстоит попрощаться с давними страхами.

Среди участников — Рэпер ST с супругой Ассоль, юмористка Елена Борщева, танцор Дмитрий Красилов по прозвищу Пухляш, блогеры Мария Погребняк и Милана Тюльпанова.

Ведущим проекта выступит Алексей Чадов. Ему тоже придется пройти проверку на прочность.

«Мне досталось одно из самых страшных испытаний — падение с 43-метровой высоты. Страха не было, хотя мне ближе стихии земли и воды, а не воздуха. Мне просто кажется, я свое отбоялся», — цитирует Чадова пресс-служба СТС.