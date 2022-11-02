Захарова посоветовала Бербок купить карту и учебник истории

Официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала министру иностранных дел Германии Анналене Бербок срочно заняться самообразованием.

Бербок перед визитом в Казахстан и Узбекистан заявила: «важно, чтобы будущее не просто уготовило им выбор между тесной смирительной рубашкой на привокзальной площади России и зависимостью от Китая».

«Что она несет? Аня/Лена, купите карту, учебник истории и возьмите отпуск для ознакомления с первичными признаками геополитики», — написала Захарова в своем телеграм-канале.

Бербок отправилась в поездку по странам Центральной Азии. Она решила выяснить, какие надежды и ожидания жители Казахстана и Узбекистана возлагают на Европу.

По ее мнению, ситуация на Украине заставляет все бывшие республики СССР, ныне независимые государства задуматься, «можно ли в какой-то момент поставить под сомнение их государственность».