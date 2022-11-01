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#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Немецкий эксперт предрек России превращение в автомобильную Кубу

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Taymaz Valley from Ottawa, Canada / CC BY 2.0

Автомобильная Россия станет похожа на Кубу после ухода западных заводов, заявил эксперт по европейскому автомобильному рынку Фердинанд Дуденхеффер.

«Россия станет страной, где автомобильная отрасль будет отставать на 50 лет. Будут производить дешевые автомобили, будет больше аварий и будет гораздо меньше машин», — сказал Дуденхеффер в интервью DW.

По его мнению, после ухода BMW, Mercedes-Benz, Volkswagen и Renault Россия будет отрезана от современной мировой автопромышленности и вернется в «автомобильное средневековье». Как это случалось на Кубе, детали придется брать со старых автомобилей.

Эксперт считает, что единственным спасением для России станет то, что китайцы попытаются сохранить рынок в стране. Возможно, придут производители из Индии.

«Все красивые бренды, которые любят богатые россияне, останутся в прошлом», — резюмировал Дуденхеффер.

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