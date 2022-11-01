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«Газпром» исследовал огромные разрушения «Северных потоков»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © «Газпром»

«Газпром» после допуска к обследованию мест взрывов на «Северных потоках» обнаружил впечатляющие разрушения газопроводов, заявил президент России Владимир Путин.

Глава «Газпрома» Алексей Миллер доложил президенту о результатах обследования. По его словам, вырвало трубу длиной 40 метров. «Всего трубы разошлись на 259 метров, по-моему», — сказал Путин на пресс-конференции по итогам встречи с главами Азербайджана и Армении.

«А этот кусок трубы, который был вырван, его изогнуло на 90 градусов и отбросило на 40 метров в сторону, как раз в сторону "Северного потока — 2", который тоже оказался поврежденным, видимо, и этим взрывом, и осколками, остатками этой трубы», — отметил российский лидер.

«Так что это очевидный теракт», — заключил Путин.

Взрывы на трех нитках морских газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» произошли 26 сентября. Компания-оператор проекта Nord Stream AG назвала разрушения «беспрецедентными».

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