Красная дефицитная: почему икра подорожает к Новому году

Красная икра — один из атрибутов новогоднего стола. Но улов кеты и горбуши в этом году оказался невелик, поэтому товара на прилавки поступит меньше, а цена повысится.

Красная икра добывается из рыб семейства лососевых — кеты, горбуши, кижуча, нерки, форели, чавыча. Наиболее популярна икра горбуши и кеты.

Улов нет тот

Производство красной икры в этом году составило 10 тысяч тонн, что на 30% меньше годового потребления, сообщил вице-президент Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Александр Фомин.

Это связано с неудачной лососевой путиной (время массовой миграции рыбы). Эксперты говорят, что случился неурожайный год, время от времени такое происходит.



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«Икра кижуча скоро закончится и предложений качественного продукта практически нет. Икра нерки в скором времени подтянется по цене к икре горбуши. Икра горбуши в свою очередь в этом году запредельно дорогая», — написал в своем телеграм-канале рыбопромышленник, предприниматель Алексей Горячев.

По его словам, остается гадать: или икры совсем не будет под Новый год, или цена поднимется до 10 тысяч рублей за килограмм.

Цена вырастет

Хорошая икра горбуши в розницу должна стоить около 6 тысяч рублей за килограмм, а икра кеты — около 7 тысяч рублей за килограмм, говорил год назад основатель сети магазинов камчатских морепродуктов Seafood Евгений Кондаков.

Стоимость красной икры в 2021 году Фото: © Sibnet.ru

Красная икра традиционно дорожает к Новому году, когда за несколько недель продается около половины годового объема. Но в этом году цена на икру выросла намного раньше.

Уже в сентябре средняя розничная цена красной икры составила 5,5 тысячи рублей за килограмм (год назад в этот период стоила 4,9 тысячи рублей), следует из данных Росстата.

Если в декабре прошлого года 500 граммов икры горбуши в магазине «Рыбный день» стоили 2,9 тысячи рублей, то сейчас на сайте магазина цена за такой объем составляет 3,7 тысячи рублей.

«С начала года закупочная стоимость в зависимости от сырья выросла на 20-60%», — сообщил Sibnet.ru менеджер по связям с общественностью компании «Лента» Тимофей Гончарук.

Будет ли дефицит?

По словам Гончарука, несмотря на проблемы с упаковкой и снижение объема путины в этом году, сеть магазинов «Лента» не наблюдает проблем с поставками красной икры.

«Однозначно понятно, очередей к прилавкам уже не увидим, спрос на икру естественно снизился и в данной ситуации — это хорошо, ведь с такими цифрами не исключено, что икра под Новый год станет дефицитом», — уточнил Горячев.

Производители уже ищут варианты сглаживания эффекта повышения цен при дефиците денег у населения. Например, фасуют икру в банки по 150 граммов или другую непривычную тару.

Рыбопромышленник посоветовал, чтобы «инфаркт от цен не словить», брать икру банками по 0,25 килограмма: «Банку смогут позволить практически все. Главное постепенно, съели – взяли!».