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Песков попросил не считать отставки признаком провала чиновников

Источник:
«Россия-1»
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Отставки чиновников — нормальный процесс отстраивания системы управления, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Президент четко сказал, что все работают не покладая рук, но абсолютно нормально, что нужно отстраивать систему управления, кого-то менять, кого-то увольнять, кого-то назначать, это не значит, что кто-то проваливается, это совершенно естественный процесс», — сказал Песков в эфире «Россия-1».

Так официальный представитель Кремля прокомментировал высказывания Путина на заседании координационного совета по обеспечению потребностей спецоперации. Президент призвал чиновников увеличить темпы работы «практически по всем направлениям».

«Вы знаете отношение президента. Самое легкое — это рубануть шашкой и уволить человека, а самое тяжелое — это отладить коллективную работу», — отметил Песков.

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Топ комментариев

slavaynin

России не нужны причины,Великая Держава.

mosquito__2010

В Европе да. Более того теперь в Европу хлынут массы мигрантов с бедных стран, ибо есть теперь нечего....

Disobedient

Ну и разболтайте известку по ла маншу, чтоб больше никому и никогда не вредили.

Nik3316

т.е. то что европейцы летают на КИТАЙСКИХ авиалиниях... Европейские авиаперевозчики не пострадали?......