США проиграют мировую войну России и Китаю

США угрожает конфликт с Китаем и Россией одновременно, однако если Вашингтон допустит такой сценарий, то проиграет, прогнозируют западные эксперты.

Обстановка в мире накалена — Россия проводит военную операцию на Украине, а Китай заинтересован в решении вопроса Тайваня и недавно провел рядом с островом масштабные военные учения.

В результате США могут быть втянуты в продолжительный военный конфликт, в котором Вашингтону будет противостоять альянс Москвы и Пекина. При этом победа США при таком раскладе фактически исключена, пишет Foreign Affairs.

Аналитики отмечают, что военные возможности США не позволят воевать на два фронта — придется вести активные сухопутные действия на европейском театре, а на азиатском направлении сделать ставку на флот в Тихом океане.

Автор статьи подчеркивает, что Вашингтону перед лицом такой угрозы необходимо приступить к масштабной модернизации армии, которая должна получить более современное вооружение.