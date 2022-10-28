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США проиграют мировую войну России и Китаю

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © U.S. Department of Defense

США угрожает конфликт с Китаем и Россией одновременно, однако если Вашингтон допустит такой сценарий, то проиграет, прогнозируют западные эксперты.

Обстановка в мире накалена — Россия проводит военную операцию на Украине, а Китай заинтересован в решении вопроса Тайваня и недавно провел рядом с островом масштабные военные учения.

В результате США могут быть втянуты в продолжительный военный конфликт, в котором Вашингтону будет противостоять альянс Москвы и Пекина. При этом победа США при таком раскладе фактически исключена, пишет Foreign Affairs.

Аналитики отмечают, что военные возможности США не позволят воевать на два фронта — придется вести активные сухопутные действия на европейском театре, а на азиатском направлении сделать ставку на флот в Тихом океане.

Автор статьи подчеркивает, что Вашингтону перед лицом такой угрозы необходимо приступить к масштабной модернизации армии, которая должна получить более современное вооружение.

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Политика #Мир #Армия
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Топ комментариев

McPino4eT

Побед нашим ребятам на передовой.

Nik3316

зная твою русофобность, трудно предполагать кого ты имеешь ввиду...

pepelmetal

Смешно это слышать от чела у которого в стране ядерная доктрина не определена

Siberian sinner

Дружище, ты тут уточняй...Наши -это ВС РФ, добровольцы из РФ, вот это наши. Просто на Сибнете хохлов,...