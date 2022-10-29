Человечество получит 2024 год, как время для отработки кармы, поэтому период будет самым тяжелым, рассказала основатель школы нумерологии «Исходный код» Кристина Егиазарова.

«2024 год будет самым тяжелым. Там восьмерка, это год кармы. События, которые совершил человек, в секунду возвратятся. Что за восемь лет было плохого, вернется ему в один год, и что делал хорошего, тоже вернется в один год», — сказала нумеролог в интервью Лауре Джугелии.

По ее словам, после 2026 года кончатся года кармы, в этот период уже не будет мировых конфликтов.

«Начинается год мира, где смогут жить те, кто живет хотя бы в гармонии с собой», — добавила нумеролог.