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Плутон обеспечит России период подъема

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Россию после 2023 года ждет период подъема, такое происходит примерно раз в 250 лет, сообщил астролог Павел Глоба.

«Планета Плутон входит с 2023 года в зодиакальный знак Водолея. Это бывает раз в 250 лет. Отмечено, что для нашей страны в этот период происходят серьезные и революционные сдвиги», — сказал Глоба в интервью на YouTube-канале «Белый шум».

Так, Плутон был в знаке Водолея в конце 18 века. Это был золотой век Екатерины, для России было время надежд и расширения границ, а в Европе в это время происходили революции.

«Если смотреть историю, то совпадают периоды подъема России с попаданием Плутона в этот сектор. Почему не предположить, что у нас сбудет такое же время, исходят из аналогии. Для нас сейчас период — великий последний шанс, говоря словами писателя Михаила Веллера», — сказал Глоба.

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Политика #Россия #Мистика
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