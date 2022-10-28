Страховщики рассчитали ОСАГО для иранских автомобилей

Стоимость полиса ОСАГО для иранских автомобилей Iran Khodro и Saipa Shahin, собирающихся выйти на российский рынок, будет начинаться от 6 тысяч рублей, подсчитал страховой дом ВСК.

Например, для 35-летнего москвича с десятилетним водительским стажем стоимость полиса для иранского авто в случае безаварийной езды составит примерно 5,8 тысячи рублей (КБМ — 0,46). Цена для водителя, часто попадающего в ДТП (КБМ — 3,92), составит 49,9 тысячи рублей.

Операторы каршеринга или прокатные компании должны будут заплатить за страховку 95,4 тысячи рублей.

Как полагают аналитики компании, Iran Khodro и Saipa Shahin будут пользоваться спросом в сервисах такси и станут альтернативой популярным корейским маркам. Возможность массового распространения авто иранских брендов будет зависеть от стабильности поставок запасных частей.

Iran Khodro вернется на отечественный рынок весной 2023 года. Первой машиной бренда для России должен стать седан Tara с перспективой расширения модельной линейки. Предположительно, сборка автомобилей для РФ будет запущена в Армении.