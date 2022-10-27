Нумеролог сделала прогноз на 2023 год

Приближающийся 2023 год связан с движением и технической революцией, рассказала основатель школы нумерологии «Исходный код» Кристина Егиазарова.

«2023 год — это в сумме 7. Это число воина, движения. В положительном ключе — техническая революция, прорыв в мире медицины и технологий, переход на новый уровень. В отрицательном — застой и серьезный экономический кризис. Важные для людей сферы жизни будут в тотальном застое», — сказала — сказала нумеролог в интервью Лауре Джугелии.

Она отметила, что в 2023 году продолжится конфликт России и Украины, но «семерка» может его масштабировать.

«Есть хорошая новость. 2023 год такой же как 2021 год, не глобальный. Плохого глобально не произойдет», — отметила нумеролог.

Она перечислила самые опасные месяцы 2023 года — март, июль, октябрь и ноябрь.