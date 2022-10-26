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Водительские права изменят внешний вид

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

МВД уберет штрихкод на левой части обратной стороны водительских прав, соответствующие изменения содержатся в опубликованном проекте приказа ведомства.

Такая метка на водительские права наносилась последние 12 лет. В настоящее время штрихкод не используется для считывания информации. Нововведение вступит в силу с 1 марта 2023 года, отмечается в документе.

Ранее предполагалось, что сотрудников ДПС снабдят считывающими терминалами для выявления поддельных удостоверений. Штрихкод должен был подтверждать подлинность проверяемых водительских прав.

Однако в итоге подобные устройства так и не были выпущены. В 2018 году МВД предлагало приступить к выпуску водительских удостоверений со встроенными чипами, но данный проект также не получил развития.

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mosquito__2010

США нужно не синяки ставить. США нужно судить военным трибуналом за все их преступления, в том числе...

d6w58vnowu

то есть 8 месяцев назад этого не нужно было делать?🤔» Спойлер (нажмите, чтобы прочесть) «варежки, носки,...

Отшельник66

К сожалению, США проще уничтожить, чем осудить. Они не признАют никакой суд, кроме своего.

Отшельник66

Господин теоретик-интеллектуал, ваши подковырки весьма примитивны.