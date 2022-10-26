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Предприниматели взялись за спасение еды

Источник:
Sibnet.ru
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Прилавок в магазине
Фото: © Sibnet.ru
Предприниматели надеются, что осенью в Госдуме рассмотрят закон о фудшеринге, передаче еды на благотворительность. Он позволит не выбрасывать миллионы тонн хороших продуктов, а отдавать их нуждающимся.

Закон о фудшеринге разработали несколько лет назад, но сейчас он находится на согласовании у специалистов ряда ведомств, в их числе Роспотребнадзор. 

По действующему закону, в России передача продуктов питания на благотворительность приравнивается к продаже. То есть собственник бизнеса должен заплатить НДС в размере 10-20%.

Поэтому еду дешевле выкидывать. Даже если с ее сроками годности все в порядке, но бывает, что «одинокий» банан» или «некрасивое» яблоко не востребовано покупателем, и их утилизируют. 

Законопроект о фудшеринге предусматривает отмену НДС для операций по бесплатной раздаче продуктов. Компании смогут передавать еду и другие товары на благотворительные цели.

Но бизнес и некоммерческие организации не стали ждать законодателей, и создали ряд проектов по спасению добротной еды и передаче ее нуждающимся.

Обеспечить всех

Осенью благотворительные организации запустили новое направление агрофудшеринг. Фермеры передают такие «некрасивые», но добротные фермерские продукты нуждающимся. 

Проект стартовал в девяти регионах и за два неполных месяца удалось получить от аграриев более 560 тонн невостребованных овощей и фруктов.

Каждый житель России ежегодно выбрасывает 56 килограммов продуктов, следует из данных Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН.

Однако, для развития фудшеринга, помимо снятия налоговых барьеров, нужно создать инфраструктуру для перераспределения спасенного продовольствия в регионах, приводит «Российская газета» слова руководителя дивизиона «Экология» АСИ Максима Евдокимова.

Эксперты уверяют, что технология фудшеринга способна полностью решить проблему доступа к базовым качественным продуктам у людей в трудной жизненной ситуации. Если удастся использовать по назначению хотя бы 1,2 миллиона тонн продуктов, то можно было бы обеспечить всех нуждающихся в стране людей.

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Экономика #Торговля #Еда
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mosquito__2010

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Отшельник66

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Отшельник66

Господин теоретик-интеллектуал, ваши подковырки весьма примитивны.