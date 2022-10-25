Самый грязный человек на Земле вымылся и умер

Иранский отшельник, которого называли самым грязным человеком на планете, умер после того, как впервые за 60 лет принял ванну.

Аму Хаджи перестал мыться из-за боязни заболеть. У него было отвращение к мылу и воде. Большую часть своей жизни мужчина провел в деревне Деджга, под конец став знаменитостью.

Про него даже сняли несколько фильмов, а местные жители построили для него кирпичную лачугу. Однако страдавшие от его невыносимого запаха соседи не оставляли попыток вымыть отшельника.

Несколько месяцев назад его привезли к реке, чтобы искупать, но мужчина сбежал из машины. Еще одна попытка оказалась успешной, но после этого отшельник заболел и умер. Впрочем, это может быть совпадением, так как ему было 94 года.