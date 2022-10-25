Россия заболела «банкоматной зависимостью»

России потребуется много времени на обретение независимости в производстве банкоматов, спрогнозировали эксперты. Проблема стала актуальной на фоне планов Центробанка обновить весь модельный ряд рублевых купюр к 2025 году.
Так, регулятор в минувшем июне представил обновленную 100-рублевую банкноту, однако в оборот ее вводить не стали, так как у банков возникли проблемы с соответствующей настройкой банкоматов.
По оценке эксперта Национальной технологической инициативы Виктора Достова, Россия только в начале пути по производству собственных банкоматов. При этом может оказаться, что производство всех комплектующих внутри страны может оказаться экономически неэффективным.
Исторически большая часть устройств поставлялась в страну международными компаниями. В частности, их поставляли компании NCR и Diebold Nixdorf, которые приостановили деятельность в России из-за спецоперации на Украине.
Согласно статистике Банка России на 1 июля, в России используется около 182 тысяч банкоматов. Российские устройства на рынке могут появиться в течение пяти лет.
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