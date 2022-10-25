Российские спецслужбы пересядут на китайские кроссоверы Haval

Российские спецслужбы будут использовать кроссоверы Haval F7/F7x — в базе Росстандарта опубликован сертификат Одобрения типа транспорного средства на спецверсии автомобилей.
На китайские кроссоверы пересядут Минобороны, Росгвардия, генеральная прокуратура и следственный комитет.
Спецавтомобили будет готовить профильная компания «СТ Нижегородец». Фирма обеспечит машины как цветографическими схемами, так и дополнительным оборудованием вроде сигнальных огней, СГУ, радиостанций, преобразователей напряжения и так далее.
В автопарках полиции некоторых городов уже есть кроссоверы Haval F7, но дорестайлинговые. Новые поступления будут состоять из актуальных версий F7 и F7x, которые вышли на рынок в начале года.
Haval F7/F7x — кроссоверы с передним или полным приводом, бензиновыми турбомоторами объёмом 1,5 и 2,0 литра в связке с 7-ступенчатым «роботом». F7 на «гражданке» стоит от 2,3 миллиона рублей, а его купеобразный вариант F7x — от 2,4 миллиона рублей.
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