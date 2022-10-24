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Утверждены новые правила проверки водителей на алкогольное опьянение

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Правительство утвердило новые правила освидетельствования водителей на состояние алкогольного опьянения сотрудниками ГИБДД, они вступят в силу с 1 марта 2023 года. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Так, теперь замеры теперь можно проводить только в присутствии двух понятых либо с фиксацией проверки с помощью видео, следует из документа. Кроме этого, в правилах перечислены все возможные причины проверки.

Например, водителя могут отправить на освидетельствование, если у него присутствует запах алкоголя изо рта, наблюдаются неустойчивость тела, нарушение речи, резкое изменение цвета кожи лица, странное поведение.

Если прибор покажет более 0,16 миллиграмма на один литр выдыхаемого воздуха и водитель откажется признавать результаты освидетельствования, его доставят в медучреждение для более серьезной проверки.

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