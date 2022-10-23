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Астролог увидела новую Россию в 2023 году

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Построение новой России начнется в марте 2023 года, это будут тяжелые времена, которые проложат новый путь для страны, сказала астролог Светлана Драган.

Астролог считает, что сейчас Россия переживает сценарий, похожий на события 1942-1943 года. 

По ее прогнозу, россиянам стоит ждать очень тяжелый декабрь, а в феврале произойдут события, которые еще раз все перевернут.

Улучшений стоит ждать весной. «Весна – уникальна и удивительна. Она, с одной стороны, катастрофична по форме и радикализму перемен, которые случатся. Но появится ощущение, что мы сейчас формируем это ядро российское, ценности, которые нас объединяют, дух, мощь», — сказала Драган в программе «Сегодня вечером» на Перовом канале.

Также Драган отметила, что весна раскрепостит Россию от прессинга. Уже в марте политическая повестка будет совершенно другой. Но все же это время будет непростым.

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