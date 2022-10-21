Резкое похолодание придет в Западную Сибирь

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Похолодание на 6-11 градусов прогнозируется в Новосибирской,
Омской, Томской, Кемеровской областях и Алтайском крае после выходных,
рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Очень сильное изменение температуры произойдет на юге
Западной Сибири. Например, в Новосибирской области вплоть до субботы будет
13-16 градусов.
«Это на 8-10 градусов выше климатической нормы, но в
понедельник будет резкое понижение — уже прогнозируется 2-3 градуса тепла
максимально», —сообщил ТАСС Вильфанд.
По информации Гидрометцентра, в Омской области похолодает к
понедельнику на 6 градусов по сравнению с субботой, в Томской области — на 10
градусов, в Кемеровской области и Алтайском крае — на 11 градусов.