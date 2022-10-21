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Резкое похолодание придет в Западную Сибирь

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Похолодание на 6-11 градусов прогнозируется в Новосибирской, Омской, Томской, Кемеровской областях и Алтайском крае после выходных, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Очень сильное изменение температуры произойдет на юге Западной Сибири. Например, в Новосибирской области вплоть до субботы будет 13-16 градусов.

«Это на 8-10 градусов выше климатической нормы, но в понедельник будет резкое понижение — уже прогнозируется 2-3 градуса тепла максимально», —сообщил ТАСС Вильфанд.

По информации Гидрометцентра, в Омской области похолодает к понедельнику на 6 градусов по сравнению с субботой, в Томской области — на 10 градусов, в Кемеровской области и Алтайском крае — на 11 градусов. 

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