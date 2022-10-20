Сеть быстрого питания «Вкусно — и точка», бывшие рестораны McDonald's, повысит цены на бургеры на 5-10% из-за роста цен на продукты.

«Повышение затронет шесть позиций из 300, входящих в меню, и связано с ростом себестоимости продуктов. Несмотря на это, стоимость сэндвичей во «Вкусно — и точка» остается ниже, чем у конкурентов в данной категории», — цитирует РБК сообщение компании.

С 20 октября подорожают чизбургер, двойной чизбургер, «Гранд», «Двойной гранд», «Гранд де люкс», «Биг спешиал джуниор». По подсчетам Mash, «Биг спешл» (бывший «Биг тейсти») подорожает с 269 до примерно 290 рублей, а гамбургер — с 55 до 59 рублей.

В сети заявили, что, несмотря на это, стоимость сэндвичей останется ниже, чем у конкурентов.

Бывшие рестораны сети McDonald's открылись под брендом «Вкусно и точка» 12 июня 2022 года. Сам «Макдоналдс» в марте приостановил работу в России на фоне проводимой военной операции на Украине, а затем объявил об уходе из страны. Бизнес приобрел сооснователь «НефтеХимСервиса» Александр Говор, чья компания «Гид» управляла 25 ресторанами сети в Сибири.