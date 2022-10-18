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Страховщики поменяют цены автозапчастей для ремонта по ОСАГО

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Новый справочник средней стоимости запчастей, по которому рассчитываются выплаты по ОСАГО, вступит в силу с 19 октября, сообщает Российский союз автостраховщиков.

Справочник составлен по новым правилам расчета цен с учетом аналогов оригинальных запчастей и учитывает ситуацию на рынке после ухода из России ряда производителей автомобилей, отмечается в сообщении.

Средняя стоимость запчастей в нем по сравнению с предыдущим справочником изменилась незначительно. Однако совокупный рост средней стоимости запчастей за последние полгода находится на уровне 29%.

Введенные в сентябре Центробанком изменения в ОСАГО привели к резкому росту цен на полисы. Кроме этого, страховщики стали массово отказывать автомобилистам в ремонте машин, предлагая оплатить восстановление деньгами.

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Топ комментариев

Disobedient

Хм животное... «антилиберальным» ,скорее против ультралиберальной диктатуры. Кто же кроме вас в мире...

mosquito__2010

Ржака. Нет ну честно. Гегемон вымаливает у мира своё могущество и власть над этим миром. Это очень смешно....

niktb

Пипец! Как же, америкосы далеки от реальной жизни то?!!!

nikkor

«Девачка, вы здесь самые умные, да?Эта вам кто-то сказал или вы сами решили?» ©-)))