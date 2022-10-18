Страховщики поменяют цены автозапчастей для ремонта по ОСАГО

Новый справочник средней стоимости запчастей, по которому рассчитываются выплаты по ОСАГО, вступит в силу с 19 октября, сообщает Российский союз автостраховщиков.

Справочник составлен по новым правилам расчета цен с учетом аналогов оригинальных запчастей и учитывает ситуацию на рынке после ухода из России ряда производителей автомобилей, отмечается в сообщении.

Средняя стоимость запчастей в нем по сравнению с предыдущим справочником изменилась незначительно. Однако совокупный рост средней стоимости запчастей за последние полгода находится на уровне 29%.

Введенные в сентябре Центробанком изменения в ОСАГО привели к резкому росту цен на полисы. Кроме этого, страховщики стали массово отказывать автомобилистам в ремонте машин, предлагая оплатить восстановление деньгами.