Страховщики поменяют цены автозапчастей для ремонта по ОСАГО

Новый справочник средней стоимости запчастей, по которому рассчитываются выплаты по ОСАГО, вступит в силу с 19 октября, сообщает Российский союз автостраховщиков.
Справочник составлен по новым правилам расчета цен с учетом аналогов оригинальных запчастей и учитывает ситуацию на рынке после ухода из России ряда производителей автомобилей, отмечается в сообщении.
Средняя стоимость запчастей в нем по сравнению с предыдущим справочником изменилась незначительно. Однако совокупный рост средней стоимости запчастей за последние полгода находится на уровне 29%.
Введенные в сентябре Центробанком изменения в ОСАГО привели к резкому росту цен на полисы. Кроме этого, страховщики стали массово отказывать автомобилистам в ремонте машин, предлагая оплатить восстановление деньгами.
DisobedientХм животное... «антилиберальным» ,скорее против ультралиберальной диктатуры. Кто же кроме вас в мире...
mosquito__2010Ржака. Нет ну честно. Гегемон вымаливает у мира своё могущество и власть над этим миром. Это очень смешно....
niktbПипец! Как же, америкосы далеки от реальной жизни то?!!!
nikkor«Девачка, вы здесь самые умные, да?Эта вам кто-то сказал или вы сами решили?» ©-)))