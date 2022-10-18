Самолеты «Байкал» поставят санитарной авиации

Уральский завод гражданской авиации (УЗГА) поставит 27 самолетов «Байкал» «Национальной службе санитарной авиации» (НССА) для полетов в труднодоступные населенные пункты России, сообщается на сайте предприятия.

Компании подписали предварительный договор на поставку 27 легких многоцелевых самолетов ЛМС-901 «Байкал». Договор предусматривает поставку воздушных судов в период с 2025 по 2030 год. Воздушные суда доработают для установки медицинского модуля.

Самолеты ЛМС-901 «Байкал» будут использоваться в Дальневосточном федеральном округе, а также в Забайкальском, Красноярском, Алтайском краях, Иркутской области, Республике Алтай и других регионах.

«Использование самолетов позволит оптимизировать расходы федерального и региональных бюджетов на санитарную авиацию за счет уменьшения стоимости летного часа», — заявил руководитель Фонда развития санитарной авиации Иван Яценко.