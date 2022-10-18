НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Самолеты «Байкал» поставят санитарной авиации

Источник:
Sibnet.ru
329 2
Фото: Министерство промышленности и торговли Российской Федерации (Минпромторг) / CC BY 4.0

Уральский завод гражданской авиации (УЗГА) поставит 27 самолетов «Байкал» «Национальной службе санитарной авиации» (НССА) для полетов в труднодоступные населенные пункты России, сообщается на сайте предприятия.

Компании подписали предварительный договор на поставку 27 легких многоцелевых самолетов ЛМС-901 «Байкал». Договор предусматривает поставку воздушных судов в период с 2025 по 2030 год. Воздушные суда доработают для установки медицинского модуля.

Самолеты ЛМС-901 «Байкал» будут использоваться в Дальневосточном федеральном округе, а также в Забайкальском, Красноярском, Алтайском краях, Иркутской области, Республике Алтай и других регионах.

«Использование самолетов позволит оптимизировать расходы федерального и региональных бюджетов на санитарную авиацию за счет уменьшения стоимости летного часа», — заявил руководитель Фонда развития санитарной авиации Иван Яценко.

Еще по теме
Депутат заявил о необходимости русского языка в авиабилетах
Инженеры заменили американские двигатели на МС-21
Сибирские инженеры испытали черное крыло МС-21
Самолет «Байкал» оснастят полной спасательной системой
смотреть все
Экономика #Авиа
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Новая категория граждан получила отсрочку от мобилизации
Shaman выпустил новую песню «Вызов»
Террористы убили 11 добровольцев на полигоне под Белгородом
Белоруссия ввела режим КТО из‑за «соседних стран»
Обсуждение (2)
Картина дня
Киев заявил о критической ситуации с энергетикой на Украине
Названа основная версия крушения Су-34 в Ейске
Опубликовано видео с разрушенным участком «Северного потока»
Маск предостерег от попыток забрать Крым у России
О самом главном
С оттенком мещанства: почему «едят», а не «кушают»
Мужское достоинство: идеальные и реальные размеры
Шурин, деверь и золовка: как называют родню мужа и жены
Интроверт любит вас: как об этом догадаться?
Расчет отпускных: когда отдыхать невыгодно?
Советы психотерапевта: как не «наломать дров» из‑за паники
Все статьи
Мультимедиа
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Путин и правители России XX-XXI веков. ИНФОГРАФИКА
Ядерные силы стран мира в сравнении. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
56
Террористы убили 11 добровольцев на полигоне под Белгородом
44
Медведев назвал Борреля «увядшей брюссельской капустой»
40
Путина обвинили в «крестовом походе» против Европы
33
Кремль заявил, что СВО будет доведена до конца
32
Путин разрешил вывоз из России крупных сумм валюты