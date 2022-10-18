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Сериал про рабство «Право на свободу» эксклюзивно выйдет в Wink

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма «Право на свободу»

Сериал «Право на свободу» расскажет о борьбе с современным рабством, премьера проекта эксклюзивно состоится в видеосервисе Wink 20 октября.

По сюжету успешного программиста Антона (Илья Малаков) из Краснодара пригласили работать в крупную IT-компанию. В день отъезда на новое место работы он узнает, что внезапно исчезла его мама (Анна Каменкова), и разворачивает такси. Далее Антону предстоит узнать шокирующие факты о рабовладельческих мафиях и подпольных организациях.

На помощь герою приходят Кирилл (Кирилл Кяро) — жесткий и прямой лидер волонтерской организации «Либертас», Вика (Варвара Феофанова) — закрытая девушка, которая постоянно рискует и спасает всех, кроме себя, и Илья (Олег Чугунов) — племянник Кирилла, юморной и легкий парень, начинающий блогер.

«В сериале подняты очень серьезные остросоциальные темы. Когда человек оказывается в моральном истощении, под влиянием не тех людей, он может попасть в организации, которые якобы хотят помочь, а на самом деле только разрушают их жизни и жизни их близких. Мне кажется, у нас мало проектов, которые настолько профессионально и честно об этом говорят», — сказал актер Илья Малаков.

Сериал «Право на свободу» можно посмотреть эксклюзивно в видеосервисе Wink. Премьера состоится 20 октября.

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