Депутат предложил возместить мобилизованным траты на экипировку

Мобилизованным гражданам предложили вернуть часть денег, которые они потратили на покупку бронежилетов, лекарств, продовольствия и других вещей, с инициативой вступил зампред комитета Госдумы по экономической политике Станислав Наумов.

Затраченные средства будут возвращать за счет социального вычета, который уже действует в отношении, например, расходов на благотворительность, обучение, лечение и приобретение медикаментов, цитируют «Известия» документ.

В рамках социального вычета можно вернуть 13% от потраченного в пределах затрат до 120 тыс. рублей при условии, что человек в этот год заплатил НДФЛ на сумму не меньшую, чем просит к возврату.

Альтернативным вариантом возмещения средств, полагает Наумов, может стать прямой кешбэк по предъявленным чекам подобно тому, что уже действует в туристической отрасли.

По мнению парламентария, необходимо найти способ возвращать деньги тем, кто помогал мобилизованным: близким и друзьям. Например, эти траты следует отнести к категории благотворительности: тогда эти люди тоже могли бы получать социальный вычет.

После начала мобилизации цены на тактическое снаряжение выросли на 10–20%. Затраты на обмундирование, по словам родственников мобилизованных, начинаются от 25 тысяч рублей.