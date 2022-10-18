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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Мобилизованного убили в пункте подготовки в Новосибирске

Источник:
Sibnet.ru
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Один из двух случаев смерти мобилизованных в пункте подготовки в Новосибирске оказался криминальным, следователи Главного военного следственного управления возбудили уголовное дело об убийстве.

«3 октября 2022 года военным следственным отделом СК РФ по Новосибирскому гарнизону по факту убийства мобилизованного Т. возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство)», – говорится в ответе Главного военного следственного управления на запрос Сибкрай.ru.

В новосибирском учебном центре размещены мобилизованные из Новосибирской, Иркутской областей, из Тувы и Красноярского края. Известно, что в нем умерли двое мужчин. После гибели одного из них и возбуждено уголовное дело.

Частичная мобилизация стартовала в России 21 сентября. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев говорил, что мобилизация проходит не без случаев «стандартного раздолбайства».

Тема: Военная мобилизация
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Оборона #Армия #Новосибирск #Криминал
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