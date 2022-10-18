Мобилизованных в Забайкалье отправили домой из‑за пьянства

Нескольких мобилизованных в Забайкальском крае отправили домой из-за постоянного пьянства, сообщил депутат Госдумы РФ от региона Андрей Гурулев.

«Есть такие, с кем другие мобилизованные даже не хотят выполнять общие задачи из-за их морально-волевых качеств. Потому что они с утра до вечера синие ходят, у них проблема одна — как за бутылкой сбегать, — сказал в эфире ГТРК «Чита» Гурулев.

Он сказал, что мужчин не будут принудительно лечить. Точное количество отправленных домой из-за алкоголизма он не назвал.

Мобилизованные в регионе участвуют в тренировках по тактической медицине, РХБ защите, топографии, а также огневые тренировки с использованием стрелкового оружия и дополнительного вооружения. Также на полигоне в Песчанке мобилизованные осваивают беспилотные летательные аппараты.