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Мобилизованных в Забайкалье отправили домой из‑за пьянства

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © правительство Забайкальского края

Нескольких мобилизованных в Забайкальском крае отправили домой из-за постоянного пьянства, сообщил депутат Госдумы РФ от региона Андрей Гурулев.

«Есть такие, с кем другие мобилизованные даже не хотят выполнять общие задачи из-за их морально-волевых качеств. Потому что они с утра до вечера синие ходят, у них проблема одна — как за бутылкой сбегать, — сказал в эфире ГТРК «Чита» Гурулев.

Он сказал, что мужчин не будут принудительно лечить. Точное количество отправленных домой из-за алкоголизма он не назвал.

Мобилизованные в регионе участвуют в тренировках по тактической медицине, РХБ защите, топографии, а также огневые тренировки с использованием стрелкового оружия и дополнительного вооружения. Также на полигоне в Песчанке мобилизованные осваивают беспилотные летательные аппараты.

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