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Как раздать интернет с телефона

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru
Современные смартфоны умеют превращаться в роутеры и раздавать другим устройствам мобильный интернет по Wi-Fi. Такой способ выхода в Сеть удобен, если нужно поработать за городом или на сетях домашнего провайдера произошла авария и подключение пропало. Как самостоятельно организовать раздачу Wi-Fi с мобильного устройства?

Стоит помнить, что смартфоны практически всегда проигрывают роутерам в качестве Wi-Fi. Так, недорогие устройства обычно имеют только один канал передачи и обеспечивают максимум 150 Мбит/с в диапазоне 2,4 ГГц для единственного клиента. Но в большинстве случаев ситуациях и этого достаточно.

Как раздать интернет на Android

Для начала следует проверить, включена ли передача мобильных данных. Только в этом случае смартфон получает доступ к Сети. Проще всего узнать эту информацию, потянув за шторку уведомлений на экране и нажав на соответствующую иконку.

Далее в зависимости от версии операционной системы и конкретной прошивки потребуется найти пункт «Точка доступа Wi-Fi», «Режим модема» или «Точка доступа». Обычно он располагается в корневом разделе меню настроек смартфона.

для включения точки доступа достаточно передвинуть ползунок
для включения точки доступа достаточно передвинуть ползунок
Фото: © Sibnet.ru

Как только ползунок точки доступа будет активирован, начнется раздача Wi-Fi. Чтобы проверить это, нужно поискать в списке беспроводных сетей новую, которая будет называться так же, как смартфон.

Устройство обычно автоматически задает пароль для подключения. Его можно найти в общем разделе настроек точки доступа. Теперь останется вбить этот пароль на ноутбуке или другом устройстве, подключаемом к интернету от смартфона.

чтобы подключить устройство к точке доступа, потребуется ввести пароль
чтобы подключить устройство к точке доступа, потребуется ввести пароль
Фото: © Sibnet.ru

Есть еще один способ раздать интернет со смартфона — включить Bluetooth-модем. Эта функция также находится в главном меню настроек. Потребуется активировать модем, включить Bluetooth на втором устройстве, выбрать раздающий смартфон в списке подключенных устройств и ввести код.

Как раздать интернет на iOS

Создание точки доступа на смартфонах Apple начинается с перехода в раздел «Сотовая связь» в общих настройках. Здесь потребуется активировать ползунок «Сотовые данные», а затем включить режим раздачи данных в разделе «Режим модема».

Автоматически сгенерированный пароль для подключения к интернету отображается на этой же странице. При этом в разных версиях операционной системы есть свои нюансы.

Например, в iOS 13 присутствует дополнительный переключатель «Разрешать другим». При его активации iPhone будет раздавать интернет любому устройству при вводе пароля.

Если оставить ползунок неактивным, мобильным интернетом от смартфона смогут пользоваться лишь устройства, на которых есть аналогичная учетная запись Apple ID в iCloud. 

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