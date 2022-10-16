Сериал «Художник»: найти преступника по рисункам

Четыре сотрудника милиции берутся за запутанное дело. Банда грабит и убивает людей, оставляя на месте преступления портреты своих жертв. Премьера сериала «Художник» состоится на канале «Россия» 17 октября.

Детективный сериал «Художник» снял режиссер Тимур Алпатов («Годунов. Продолжение»). Главные роли исполнили Андрей Смоляков, Александр Горбатов, Кирилл Зайцев, Дарья Урсуляк, Александр Устюгов, Сергей Газаров, Марина Александрова, Андрей Мерзликин, Виктор Добронравов.

«В картине будут погони и перестрелки, закрученный сюжет. Надеюсь, мы сможем увлечь зрителя. К тому же "Художник" — это еще и эстетически привлекательное кино», — сказал Тимур Алпатов о новом проекте.

Сюжет

Действие сериала разворачивается в Москве в 1944 году. В городе орудует банда, совершая жестокие убийства и ограбления. На месте преступления злодеи оставляют портреты своих жертв, поэтому главаря группировки называют Художником.

Расследовать дело берутся начальник отдела по борьбе с бандитизмом, майор Тихон Ефимов (Смоляков), капитан Александр Сазонов и сержант Алексей Костенко. Позднее к ним присоединяется старый друг Сазонова, офицер НКВД Михаил Рудаков.

Оперативники, расследуя преступления, понимают, что убийства и ограбления – лишь прикрытие, а настоящие цели Художника им еще предстоит раскрыть. Со временем выясняется, что предатель находится среди своих.

Под ударом оказываются близкие сотрудников милиции — пострадать от бандитов могут их жены и любимые женщины. Дело осложняется тем, что Сазонов и Рудаков влюблены в одну девушку — библиотекаря Светлану. Но сыщики МУРа готовы пойти на все, чтобы одержать победу в смертельном поединке с преступниками.

Герои

Тихон Ефимов (Андрей Смоляков) – майор милиции, бывший кавалерист, воевал на гражданской и финской войне. К своим подчиненным относится по-отечески, любит жену.

Александр Сазонов (Александр Горбатов) – капитан милиции, правая рука Ефимова, опытный оперативник, ас сыскного дела и любимец женщин.

Леша Костенко (Кирилл Зайцев) – возвращается в милицию с фронта, комиссованный по ранению. Человек прямолинейный, честный, принципиальный, для которого дружба, братство, справедливость важнее всего.

Михаил Рудаков (Виктор Добронравов) – старший лейтенант госбезопасности, завидный жених и педант. Человек скрытный и жесткий.

Ливер (Андрей Мерзликин) – уголовный авторитет в Москве, неофициальный хозяин «Тишинки».

Света Акимова (Дарья Урсуляк) – работает в библиотеке, скромна, умна, начитанна. Выросла в детском доме, поэтому девушка с характером, может за себя постоять.

Еще одним героем сериала стала немецкая овчарка Агна – верный друг и напарник сержанта Костенко. Она не раз спасала хозяина, но команды понимает исключительно на немецком языке.

Премьера сериала «Художник» состоится 17 октября в 21.20 на канале «Россия».