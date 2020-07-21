НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Красота

Премьера фильма «Махинаторы» пройдет в автокинотеатре Новосибирска

Источник:
Sibnet.ru
188 0

Официальный релиз фильма «Махинаторы» в России запланирован на 30 июля, но в новосибирском автокинотеарте Skyline Cinema премьера состоится в пятницу, 24 июля, рассказал Sibnet.ru директор кинотеатра Никита Афонасов.

Великобритания, 2020 год, режиссер Дэйв Маклин, комедия, 16+

Действие фильма разворачивается в 1980-е годы. Дэйви, молодой авантюрист из Шотландии, решает стать музыкальным продюсером. В то время по миру гремит с успехом английская группа Iron Maiden. Не имея никакого опыта в этой отрасли, но вооружившись оптимизмом чтобы покорить Великобританию, он решает пригласить сразу их. Проблема в том, что за деньгами для амбициозного стартапа приходится обращаться к бандитам.

Мировая премьера «Махинаторов» состоялась в июне 2019 года, в России биографическую комедию покажут 30 июля, а цифровой релиз запланирован на 1 августа. Одними из первых «Махинаторов» покажут в новосибирском автокинотеатре.

По словам Никиты Афонасова, дистрибьютер заинтересован в раннем выпуске картины. Обычно в выходные в кинотеатре собирается от 20 до 60 автомобилей. Ожидается, что на премьеру в Skyline Cinema будут повышенный спрос зрителей.

Skyline Cinema располагается на территории бывшего аэропорта Северный. Заезд на площадку в порядке живой очереди. Картинка транслируется на большом экране, звук либо настраивается на радио в автомобиле, либо через полученную в кинотеатре  портативную колонку. Стоимость билета для одного авто — 500 рублей.

Премьера фильма «Махинаторы» пройдет в автокинотеатре Skyline Cinema в пятницу, 24 июля, в 22.30.
Еще по теме
Поклонников «Ходячих мертвецов» предупредили о временном скачке
Мультфильм «Огонек-огниво» поборется за престижную кинопремию
Netflix снимет самый дорогой фильм «Серый человек» за $200 млн
Фильм «Цой» выйдет в прокат 27 августа
смотреть все
Культгид #Кинематограф #Анонсы
КАРТИНА ДНЯ
•
Кадыров жестко ответил на заявление о введении США санкций против него
•
Международные рейсы разрешат выполнять только из шести городов
•
Разработан первый «неразрезаемый» материал
•
Экспертиза подтвердила подлинность останков царской семьи
Как это работает
•
Хвостатая звезда: как устроена комета?
•
Шашлык из красной рыбы: как готовить стейки на мангале
•
Как заполировать царапины на экране смартфона
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Американка рассказала о «добровольном изгнании» на Алтае
Сибирь 21.07.2020 16:02
Школьник подал иск в суд на мэрию Красноярска
Сибирь 21.07.2020 15:56
Ремонт моста на Алтае отменят в выходные ради туристов
Сибирь 21.07.2020 15:53
Самолет сел на дорогу в Красноярском крае
Сибирь 21.07.2020 15:44
Самое популярное
Вышла игра Ghost of Tsushima
3636
Путин поднял российские войска по тревоге
3427
Microsoft выпустила важное обновление Windows 10
3401
Правила начисления транспортного налога изменят
3291
Обсуждение (0)
Кинотеатр Wink
Вся коллекция
КАРТИНА ДНЯ
•
Кадыров жестко ответил на заявление о введении США санкций против него
•
Международные рейсы разрешат выполнять только из шести городов
•
Разработан первый «неразрезаемый» материал
•
Экспертиза подтвердила подлинность останков царской семьи
Как это работает
•
Хвостатая звезда: как устроена комета?
•
Шашлык из красной рыбы: как готовить стейки на мангале
•
Как заполировать царапины на экране смартфона
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Форматы видеофайлов: как посмотреть кино в хорошем качестве
•
Как заполировать царапины на экране смартфона
•
Форматы цифрового звука: как подобрать оптимальный
•
Приватный, быстрый, безопасный: какой браузер лучше?
•
Как настроить пульт Ростелекома
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
Sibnet.Ru
Топ комментариев

DarkII

Каких своих? Телевизора пересмотрел? Там народ горой за него. Виновность не доказана. А его уже отстраняют....

great_america

Так деградация России давно всем очевидна.

usacomp

Заголовок должен быть, "Российская экономика «вернулась» в август 1998 года"

лачинов

Вот если бы вернуться к соотношению цен и доходов 2010 ого года. Это было бы неплохо.

Удавиков

ЦитатаПолитическая и экономическая элита РоссииС чего бы это спекулянты стали элитой, парадокс.