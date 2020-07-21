Премьера фильма «Махинаторы» пройдет в автокинотеатре Новосибирска

Официальный релиз фильма «Махинаторы» в России запланирован на 30 июля, но в новосибирском автокинотеарте Skyline Cinema премьера состоится в пятницу, 24 июля, рассказал Sibnet.ru директор кинотеатра Никита Афонасов.

Великобритания, 2020 год, режиссер Дэйв Маклин, комедия, 16+

Действие фильма разворачивается в 1980-е годы. Дэйви, молодой авантюрист из Шотландии, решает стать музыкальным продюсером. В то время по миру гремит с успехом английская группа Iron Maiden. Не имея никакого опыта в этой отрасли, но вооружившись оптимизмом чтобы покорить Великобританию, он решает пригласить сразу их. Проблема в том, что за деньгами для амбициозного стартапа приходится обращаться к бандитам.

Мировая премьера «Махинаторов» состоялась в июне 2019 года, в России биографическую комедию покажут 30 июля, а цифровой релиз запланирован на 1 августа. Одними из первых «Махинаторов» покажут в новосибирском автокинотеатре.

По словам Никиты Афонасова, дистрибьютер заинтересован в раннем выпуске картины. Обычно в выходные в кинотеатре собирается от 20 до 60 автомобилей. Ожидается, что на премьеру в Skyline Cinema будут повышенный спрос зрителей.

Skyline Cinema располагается на территории бывшего аэропорта Северный. Заезд на площадку в порядке живой очереди. Картинка транслируется на большом экране, звук либо настраивается на радио в автомобиле, либо через полученную в кинотеатре портативную колонку. Стоимость билета для одного авто — 500 рублей.

Премьера фильма «Махинаторы» пройдет в автокинотеатре Skyline Cinema в пятницу, 24 июля, в 22.30.