Россия станет главным экспортером подсолнечного масла в мире

Россия, помимо пшеницы, может стать мировым экспортером номер один и в подсолнечном масле, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабинета министров.
Второй сезон подряд в России получают рекордные урожаи подсолнечника. По оценкам экспертов, в этот раз он может достичь 17 миллионов тонн — на 7% больше, чем в прошлом году.
«С учетом прогнозов по сокращению объемов реализации подсолнечного масла на внешние рынки из Украины, нашего главного конкурента, Россия действительно впервые за много лет может перехватить пальму первенства на мировом рынке», — сказал «Российской газете» директор Масложирового союза Михаил Мальцев.
По его словам, масложировая отрасль готова переработать и свежий урожай, и большие переходящие запасы прошлого сезона. Экспорт подсолнечного масла может увеличиться на 70% по сравнению с прошедшим сезоном.
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