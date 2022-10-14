НАВЕРХ
Актуальная тема
Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Польский генерал посоветовал Украине нанести удары по России

Источник:
«Известия»
322 5

Украине нужно ударить по транспортной инфраструктуре России, чтобы российская армия не могла ею воспользоваться, предложил Киеву генерал запаса польской армии Мирослав Ружаньский

«Лучшая форма защиты — это нападение. <…> Мы должны создать такие условия, чтобы украинцы смогли защищаться, нападая», — приводят «Известия» слова генерала, сказанные им в эфире Radio Zet.

По словам Ружаньского, У Украины откроются широкие возможности для атаки после получения от Соединенных Штатов ракет ATACMS с дальностью до 300 километров и дополнительных реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS.

Госсекретарь США Энтони Блинкен ранее заявил, что Вашингтон не возражает против применения Киевом оружия Запада по новым регионам  России — ДНР, ЛНР, Херсону и Запорожью.  

Тема: Военная операция на Украине
Несколько человек погибли при обстреле ВСУ Белгородской области
Офис Зеленского заявил о новых ударах по Киевской области
Белый дом заявил, что Россия за свой счет восстановит Украину
Маск опроверг обсуждение Украины с Путиным
смотреть все
Оборона #Военная политика #Конфликты
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Мужское достоинство: идеальные и реальные размеры
Игру Doom запустили в приложении «Блокнот»
Российским военным передали партию ядерных пушек
Массированный ракетный удар нанесен по Украине
Обсуждение (5)
Мультимедиа
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Путин и правители России XX-XXI веков. ИНФОГРАФИКА
Ядерные силы стран мира в сравнении. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
64
Массированный ракетный удар нанесен по Украине
55
Байден посчитал Путина рациональным игроком
43
Медведев увидел необходимость демонтажа Украины
40
Путина обвинили в «крестовом походе» против Европы
36
МИД призвал Запад осознать опасность эскалации с Россией