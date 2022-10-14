Польский генерал посоветовал Украине нанести удары по России

Украине нужно ударить по транспортной инфраструктуре России, чтобы российская армия не могла ею воспользоваться, предложил Киеву генерал запаса польской армии Мирослав Ружаньский

«Лучшая форма защиты — это нападение. <…> Мы должны создать такие условия, чтобы украинцы смогли защищаться, нападая», — приводят «Известия» слова генерала, сказанные им в эфире Radio Zet.

По словам Ружаньского, У Украины откроются широкие возможности для атаки после получения от Соединенных Штатов ракет ATACMS с дальностью до 300 километров и дополнительных реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS.

Госсекретарь США Энтони Блинкен ранее заявил, что Вашингтон не возражает против применения Киевом оружия Запада по новым регионам России — ДНР, ЛНР, Херсону и Запорожью.