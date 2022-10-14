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Первые кузова Lada Vesta сварили в Тольятти

Источник:
Sibnet.ru
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Первые три кузова для автомобилей Lada Vesta изготовлены на основной площадке АвтоВАЗа в Тольятти в рамках переноса производства этой модели из Ижевска, сообщила пресс-служба компании.

Изготовление кузова — часть пусконаладочного процесса, который продлится до момента старта серийного производства. Он намечен на первое полугодие 2023 года.

Решение о переносе выпуска Vesta из Ижевска в Тольятти принято в августе. Его целью названо обеспечение загрузки производственных мощностей.

Выпуск автомобилей семейства Vesta перенесут на линию B0 производительностью до 60 автомобилей в час. Ижевская линия рассчитана на 32 машины в час.

На предприятии в Ижевске продолжится развитие производства комплектующих для Lada Vesta — штамповочное производство, производство пластика, также сохранятся сервисные и обеспечивающие функции. Также на заводе «Лада Ижевск» планирует наладить сборку электрических версий Lada Largus.

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