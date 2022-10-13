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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Власти подтвердили гибель пяти мобилизованных из Челябинской области

Источник:
Sibnet.ru
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Пять мобилизованных из Челябинской области погибли, сообщила пресс-служба правительства региона. Прямо не заявлено, что это произошло в зоне боевых действий.

«К сожалению, военкомат подтвердил информацию о гибели пятерых южноуральцев, призванных из коркинского военного комиссариата. Мы скорбим вместе с родными, выражаем искренние и глубокие соболезнования», — цитирует ТАСС пресс-службу.

Место и обстоятельства их гибели не уточняются. Местный портал 74.ru написал, что это произошло в зоне боевых действий.

Семьям в ускоренном порядке в дополнение к федеральным выплатам выплатят по 1 миллиону рублей.

Президент Владимир Путин объявил о частичной мобилизации 21 сентября.

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