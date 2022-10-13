Каждый второй новосибирец поддержал отмену новогодних мероприятий

Отказ от публичных мероприятий на этот новый год поддержал каждый второй новосибирец, чаще всего от праздника готовы отказаться женщины, сообщает SuperJob.

Власти Ленинградской области, Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода заявили, что отменят праздничные новогодние мероприятия из-за специальной военной операции.

При этом четыре из 10 работодателей пока планируют новогодние корпоративы: 13% будут отмечать Новый год в офисе, еще 20% готовят вечеринку в ресторане, 2% планирует поездку за город, 5% — другие варианты празднования.



В то же время отказ от публичных мероприятий на этот новый год поддержал каждый второй новосибирец (52%). За отмену новогодних массовых увеселений женщины выступают чаще мужчин (55 и 42% соответственно), а респонденты старше 45 лет — чаще граждан до 34 лет (53 и 45%).

Новосибирск в этом году — Новогодняя столица России. В связи с этим в городе планируется усиленное украшение улиц и обширная культурная программа.