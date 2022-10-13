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Каждый второй новосибирец поддержал отмену новогодних мероприятий

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Отказ от публичных мероприятий на этот новый год поддержал каждый второй новосибирец, чаще всего от праздника готовы отказаться женщины, сообщает SuperJob.

Власти Ленинградской области, Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода заявили, что отменят праздничные новогодние мероприятия из-за специальной военной операции.

При этом четыре из 10 работодателей пока планируют новогодние корпоративы: 13% будут отмечать Новый год в офисе, еще 20% готовят вечеринку в ресторане, 2% планирует поездку за город, 5% — другие варианты празднования.

В то же время отказ от публичных мероприятий на этот новый год поддержал каждый второй новосибирец (52%). За отмену новогодних массовых увеселений женщины выступают чаще мужчин (55 и 42% соответственно), а респонденты старше 45 лет — чаще граждан до 34 лет (53 и 45%).

Новосибирск в этом году — Новогодняя столица России. В связи с этим в городе планируется усиленное украшение улиц и обширная культурная программа.


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MuCbE

А толку? ПВО все равно размолотит все эти игрушки, хотя толку? Они будут еще на аэродромах разбиты или...

pepelmetal

Видимо всё-таки решили уже чтобы Россия превратила украину в руину

pepelmetal

Зато какой вам наукраине фейверк красивый устроили чего не радуешься, не понравилось?

pepelmetal

И не подскажешь сколько уже наукраине было мобилизаций?