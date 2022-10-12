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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Сибирь ввела доплаты мобилизованным

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Все субъекты Сибири ввели региональные выплаты жителям, призванным в Вооруженные силы России в рамках частичной мобилизации.

Последним регионом округа, который официально принял такое решение, стала Республика Алтай, где, по сообщению региональных властей, отправки мобилизованных еще не было.

«Пока в рамках частичной мобилизации из республики не отправлен ни один человек. В регионе ведется актуализация имеющихся данных, завершена работа по комплектованию возложенного подразделения, вручены мобилизационные предписания. С поступлением соответствующих указаний и в установленные сроки состоится отправка», — прокомментировал пресс-секретарь губернатора региона Михаил Максимов.

В среду, 12 октября, на заседании регионального штаба по вопросам частичной мобилизации было принято решение об единовременной выплате мобилизованным в 100 тыс. рублей из республиканского бюджета. Глава региона Олег Хорохордин сообщил, что выплаты начнутся после фактической отправки жителей.

Он также поручил закрепить социального работника за семьей каждого мобилизованного, добровольца или контрактника для того, чтобы держать с ними оперативную связь, узнавать все их нужды и потребности, иметь возможность оказать своевременную помощь. Планируется принять и другие меры поддержки.

Ранее руководители сибирских регионов также ввели единовременные региональные выплаты для мобилизованных жителей. В Кузбассе она составляет 200 тыс. рублей. В остальных субъектах – 100 тыс. рублей.

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Оборона #Армия #Республика Алтай #Кузбасс
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