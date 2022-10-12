Как стать владельцем казино: обзор игры Casino Inc

Современные компьютерные игры — это не только стратегии, бродилки и стрелялки. Популярностью у пользователей пользуются симуляторы, с помощью которых можно с головой окунуться в любую сферу жизни. Casino Inc — популярный ретро-симулятор с элементами стратегии, в котором игроку предстоит управлять казино.

Создать заведение своей мечты

Игру Casino Inc в полной мере оценят поклонники мира азарта. Пользователи выступают в качестве владельца игорного дома, которому предстоит разбогатеть или разориться — все зависит от действий игроков.

Владельцу придется решать все вопросы и проблемы, с которыми обычно сталкиваются владельцы подобных заведений:

проводить закупку оборудования

нанимать на работу сотрудников

решать проблемы, созданные посетителями

заниматься организацией рекламной кампании

И это далеко не полный перечень действий, которые придется проделывать игроку. Скорость развития игорного дома и успех его деятельности будут зависеть от организованности и правильного выбора владельца.

Гибкие правила и множество вызовов

Игровой процесс начинается с выбора города, в котором будет располагаться заведение. Система предложит несколько вариантов. Величина населенного пункта будет предопределять множество моментов: максимально допустимое количество посетителей, величина и уровень престижа заведения и так далее.

Для начала игрока отправят на аукцион для покупки подходящего здания. При выборе помещения необходимо принять во внимание те же параметры, что и при выборе здания. Теперь можно закупать оборудование, нанимать на работу персонал и запускать работу игорного дома.

скриншот: © Casino Inc

Какая категория клиентов сможет посещать казино — решать игроку. Можно открыть заведение для среднего класса или только для очень состоятельных лиц. Делая выбор в пользу какой-то определенной категории лиц, необходимо понимать, что фактически этим предопределяется будущий геймплей.

Чтобы привлечь новых клиентов, предстоит проводить акции для постоянных и новых клиентов, а также устраивать рекламные кампании. Например, для раскрутки можно пустить по городу маршрут, который будет доставлять посетителей из всех районов города к дверям вашего заведения.