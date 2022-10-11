Новогодние гуляния и фейерверк отменят в Томске из‑за СВО

Деньги, которые предполагалось направить на проведение новогодних мероприятий и фейерверк направят на помощь призванным на воинскую службу в ходе мобилизации и их семьям, сообщил и.о. мэра Томска Михаил Ратнер.

О планах отказаться от новогодних празднований сообщили власти Санкт-Петербурга, Калуги, Нижнего Новгорода, Чувашии.

«Мы не можем лишить юных горожан праздника, поэтому будут организованы ледовые городки и включена иллюминация. Однако проводить масштабные праздники за счет городского бюджета в этом году, считаю, было бы не уместно. Средства сейчас необходимо направить на помощь тем томичам, кто идет защищать Родину, и их семьям», — сказал Ратнер.

Призванные в рамках частичной мобилизации томичи, получат единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей. Также им будут оказаны другие меры поддержки за счет бюджета: обучение детей в колледжах и техникумах, единовременную выплату в трудной жизненной ситуации и другие.