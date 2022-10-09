Гадюку попытались разоблачить в шоу «Маска. Танцы»

Участница в костюме Гадюки попала номинацию в первом выпуске шоу «Маска. Танцы», но ведущий решил не раскрывать имя артиста вопреки правилам шоу.

В первом выпуске проекта «Маска. Танцы» выступили 14 участников. В первой группе — Зебра, Гадюка, Щетка, Сова и Снежный барс. Во второй пятерке на сцену вышли Лягушка, Дискошар, Черный лебедь, Пугало и Божья коровка. Завершили выступления участники в масках Попкорна, Морского конька, Свеклы и Сатурна.

В каждой группе номинанта на выбывание выбирали зрители. На грани вылета из шоу оказались Гадюка, Дискошар и Сатурн. Затем из этой тройки зрители спасли Дискошар. А члены жюри решили разоблачить Гадюку.

Мнение судей разошлось, никто из них не совпал в версия. Были предположения, что за маской Гадюки скрывается актриса Анна Ардова, певица Анита Цой, шоумен Михаил Галустян, певец Гарик Сукачев или певица Наташа Королева. Ведущий объявил, что в первом выпуске имя участника не раскроют, но больше таких сюрпризов в шоу не будет.