Геймеры обвалили рейтинг вышедшей Overwatch 2

Геймеры жестко раскритиковали Overwatch 2, вышедшую на днях игру от Blizzard. На агрегаторе оценок Metacritic ее пользовательский рейтинг обвалился до 1,3 балла из 100.

Так, многие игроки посчитали, что у Overwatch 2 слишком низкая производительность, тогда как внешне игра не слишком сильно отличается от первой части.

Некоторых раздражает, что разработчики при регистрации игры требуют ввести номер телефона. Другие жалуются на длительное ожидание перед каждым матчем и агрессивную монетизацию.

Overwatch 2 стала доступна 4 октября на ПК, а также PS4, PS5, Xbox One, Nintendo Switch, Xbox Series X и S. Несмотря на удручающий старт, среди игр Blizzard новинка вовсе не худшая — у Warcraft III: Reforged и Diablo Immortal оценки еще хуже.