Сибирские ученые попросили отсрочки от мобилизации

Совет научной молодежи СО РАН попросил президента РАН Геннадия Красникова добиться отсрочки от частичной мобилизации для кандидатов и докторов наук, сообщается на сайте СО РАН.

Глава РАН Геннадий Красников говорил, что готовится обращение, чтобы кандидатов и докторов наук освободить от призыва по частичной мобилизации. Пока освободили от мобилизации только аспирантов.

«Многие выполняющие критически значимую для страны работу сотрудники НИИ, вузов и научных подразделений предприятий реального сектора, ранее подтвердившие свою научную квалификацию через защиту кандидатских и/или докторских диссертаций, подпадают под критерии частичной мобилизации», — говорится в письме сибирских ученых Красникову.

Там говорится, что подпавшие под частичную мобилизацию граждане не смогут своевременно вести работы по грантам Российского научного фонда, выполнять госконтрактные обязательства по работам для Минобороны. Поэтому ученые просят отсрочку. Копии письма направлены в администрацию президента РФ, правительство РФ.