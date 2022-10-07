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Бойцы «Ахмата» заняли важный оборонительный рубеж в ДНР

Источник:
РИА Новости
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Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

Бойцы отряда спецназа «Ахмат» совместно с 2-м армейским корпусом Народной милиции ЛНР и группой «Вагнера» заняли стратегически важный оборонительный рубеж у поселка Спорное в Донбассе, сообщил секретарь Совбеза Чечни Апты Алаудинов.

«Каждый день мы слышим, что в нашем направлении наступает противник, что какие-то у него очень серьезные успехи. Хочу отметить, что на нашем участке фронта наши бойцы совместно со Вторым армейским корпусом (Народной милиции ЛНР) и "музыкантами" ("Группа Вагнера") каждый день потихоньку наступают в направлении противника, отжимаем некоторые участки фронта», — рассказал РИА Новости Алаудинов. РИА Новост.

По его словам, бойцы заняли важный оборонительный рубеж в районе Спорного. «Потихоньку делаем свою работу и не собираемся ни на шаг отступать назад», — добавил командир отряда.

Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Президент России Владимир Путин назвал ее задачей «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

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