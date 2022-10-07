Анна Кикина показала шикарные волосы в невесомости. ВИДЕО

Космонавт Роскосмоса Дмитрий Петелин снял на видео, как его коллега, уроженка Новосибирска Анна Кикина прибыла на борт МКС.

На кадрах видно, как Кикина переходит на борт МКС и приветствует экипаж станции. Она улыбается, а ее длинные волосы красиво выглядят в невесомости. Летный костюм Кикиной украшен фигуркой Городовичка — символа Новосибирска.

Кикина будет работать с космонавтами Роскосмоса. По российской программе полетов запланировано проведение 49 научных экспериментов. Например, эксперимент «Биомаг-М». Это исследование закономерностей формирования биопленок в условиях микрогравитации.

Кикина стала пятой женщиной-космонавтом в России (не считая актрисы Юлии Пересильд) и первым российским космонавтом, полетевшем на корабле Илона Маска Crew Dragon.