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#Наука #Космос #Техника #Гео #Здоровье #Еда #Психо #Мистика

Анна Кикина показала шикарные волосы в невесомости. ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
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Космонавт Роскосмоса Дмитрий Петелин снял на видео, как его коллега, уроженка Новосибирска Анна Кикина прибыла на борт МКС.

На кадрах видно, как Кикина переходит на борт МКС и приветствует экипаж станции. Она улыбается, а ее длинные волосы красиво выглядят в невесомости. Летный костюм Кикиной украшен фигуркой Городовичка — символа Новосибирска.

Кикина будет работать с космонавтами Роскосмоса. По российской программе полетов запланировано проведение 49 научных экспериментов. Например, эксперимент «Биомаг-М». Это исследование закономерностей формирования биопленок в условиях микрогравитации.

Кикина стала пятой женщиной-космонавтом в России (не считая актрисы Юлии Пересильд) и первым российским космонавтом, полетевшем на корабле Илона Маска Crew Dragon.

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Наука #Космос #Новосибирск
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