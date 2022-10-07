Бывший омский депутат с женой снимали порно со школьницами

Следователи завершили расследование в отношении бывшего депутата села Покровка Омской области и его жены, супруги снимали порнографию с участием школьниц, сообщает СУ СК РФ по региону.

По данным следствия, с ноября 2020 по апрель 2021 года 22-летняя женщина неоднократно «совершала действия сексуального характера» со школьницами, которым не было еще 16 лет. Процесс они с 27-летним супругом снимали на видео и продавали в интернете. У пары нашли более 80 гигабайт фото- и видео порнографического характера.

Женщину, как мать двух маленьких детей, отправили под домашний арест. Бывший депутат, который уже был судим за хранение наркотиков, сначала был под арестом. Потом супругам определили меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Расследование завершено, уголовное дело готовится к передаче в суд. Обвиняемым грозит от 8 до 15 лет лишения свободы за действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, развратные действия, а также за изготовление и оборот материалов порнографического содержания с использованием несовершеннолетних.