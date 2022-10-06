Глава Кузбасса призвал мобилизованных жениться

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев призвал мобилизованных жениться, «как это должно быть на Руси».
«Я когда встречался с ребятами, сказал: давайте вы сейчас перед уходом туда на важное, ответственное задание, давайте вы оформите свои взаимоотношения… Если вы живете с женщиной много лет и у вас уже есть совместные дети, а вы еще не зарегистрированы — это неправильно. Вы идете на святое дело, надо все сделать, как это должно быть на Руси», — заявил Цивилев во время выступления на радио.
Он также предложил находящимся в центре подготовки в Омске военным собрать списки желающих зарегистрировать брак. Цивилев сказал, что они «готовы посадить гражданских жен в автобус комфортабельный и привезти в Омск». После этого он пообещал отправить в центр подготовки сотрудников ЗАГСа и «батюшку».
«Они приедут в Омск, вы на плацу все выстроитесь и на глазах у всех проведется процедура регистрации брака», — сообщил губернатор.
Почти 1,5 тысячи пар зарегистрировали брак в Кузбассе с 21 сентября, с даты начала объявления о частичной мобилизации, что примерно в три раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, подсчитали в областном управлении ЗАГС.
d6w58vnowuну хорошо, давайте устроим повторное голосование под наблюдением ООН, как уже предлагали?и чью потерю...
korvinsSУ тебя все фрики кто про твоих хозяев высказывается в не положительном свете что уж тут поделать)
Root_inА по стране летать? А в отпуск в Таиланд? Что за пессимистический настрой)
КрышеньКогда то гайдар орал зачем нам станки, надо будет купим за рубежом, зачем нам самолеты надо будет купим...