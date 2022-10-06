Космос остался единственным общим делом США и России

Космос остался единственным делом, которое связывает Россию и США. После запуска Анны Кикиной на корабле Crew Dragon, Роскосмос и NASA заявили, что, несмотря на сложности на мировой арене, продолжат сотрудничество.

Роскосмос и NASA в этом году заключили соглашение о перекрестных полетах российских и американских космонавтов на МКС. В его рамках состоится три полета российских космонавтов на американском корабле Crew Dragon.

21 сентября на борту российского корабля «К. Э. Циолковский» («Союз МС-22») отправился американский космонавт Фрэнк Рубио. А 5 октября Анна Кикина первой из российских космонавтов полетела на американском корабле Crew Dragon. Обе стороны довольны сотрудничеством.

«Всегда, когда у нас были какие-то проблемы, насовцы всегда подставляли плечо… Когда у американцев были проблемы, мы делали все возможное, чтобы программа (космических полетов) продолжалась рационально. Встречая какие-то проблемы, мы всегда находили пути решения и, я надеюсь, будем находить в будущем», — сказал ТАСС исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев.

Встреча на нейтральной территории

Руководитель американской программы МКС Джоэл Монталбано заявил, что хочет продлить соглашение с Россией о перекрестных полетах.

Это соглашение о том, что в случае нештатной ситуации, которая может быть связана с отменой или задержкой запуска российского или американского корабля, на борту МКС находился по крайней мере один космонавт Роскосмоса и один космонавт NASA для обслуживания российского и американского сегментов станции.

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Также NASA не будет сокращать число сотрудников в России несмотря на требование посольства США покинуть страну. Полный штат сотрудников остается в Москве — в Звездном Городке, люди трудятся в Центре управления полетами.

Главы Роскосмоса и NASA хотят в этом году встретится. Для этого придется искать нейтральную территорию и повод, чтобы всем было удобно.

«Кстати, было такое взаимное приглашение, но было отмечено, что, наверное, сейчас не совсем время Борисову приезжать в Штаты или Нельсону лететь в Россию. Но в общем при первом удобном случае они, видимо, будут искать возможность не только поговорить по телефону, но и встретиться лично», — сказал Крикалев.