НАВЕРХ
#Наука #Космос #Техника #Гео #Здоровье #Еда #Психо #Мистика

Космос остался единственным общим делом США и России

Источник:
Sibnet.ru
418 2
Международный экипаж полета на американском корабле
Международный экипаж полета на американском корабле
Фото: © Роскосмос

Космос остался единственным делом, которое связывает Россию и США. После запуска Анны Кикиной на корабле Crew Dragon, Роскосмос и NASA заявили, что, несмотря на сложности на мировой арене, продолжат сотрудничество.

Роскосмос и NASA в этом году заключили соглашение о перекрестных полетах российских и американских космонавтов на МКС. В его рамках состоится три полета российских космонавтов на американском корабле Crew Dragon.

21 сентября на борту российского корабля «К. Э. Циолковский» («Союз МС-22») отправился американский космонавт Фрэнк Рубио. А 5 октября Анна Кикина первой из российских космонавтов полетела на американском корабле Crew Dragon. Обе стороны довольны сотрудничеством.

«Всегда, когда у нас были какие-то проблемы, насовцы всегда подставляли плечо… Когда у американцев были проблемы, мы делали все возможное, чтобы программа (космических полетов) продолжалась рационально. Встречая какие-то проблемы, мы всегда находили пути решения и, я надеюсь, будем находить в будущем», — сказал ТАСС исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев.

Встреча на нейтральной территории

Руководитель американской программы МКС Джоэл Монталбано заявил, что хочет продлить соглашение с Россией о перекрестных полетах.

Это соглашение о том, что в случае нештатной ситуации, которая может быть связана с отменой или задержкой запуска российского или американского корабля, на борту МКС находился по крайней мере один космонавт Роскосмоса и один космонавт NASA для обслуживания российского и американского сегментов станции.

#Космос
Сибирячка полетела на корабле Илона Маска

Также NASA не будет сокращать число сотрудников в России несмотря на требование посольства США покинуть страну. Полный штат сотрудников остается в Москве — в Звездном Городке, люди трудятся в Центре управления полетами.

Главы Роскосмоса и NASA хотят в этом году встретится. Для этого придется искать нейтральную территорию и повод, чтобы всем было удобно.

«Кстати, было такое взаимное приглашение, но было отмечено, что, наверное, сейчас не совсем время Борисову приезжать в Штаты или Нельсону лететь в Россию. Но в общем при первом удобном случае они, видимо, будут искать возможность не только поговорить по телефону, но и встретиться лично», — сказал Крикалев.

Еще по теме
Анна Кикина из Новосибирска улетела на МКС
Полет Анны Кикиной на Crew Dragon покажут в прямом эфире
Роскосмос допустил продление работы на МКС после 2023 года
В космос с русской косой: сибирячка полетит на корабле Илона Маска
смотреть все
Наука #Космос #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Губернаторы съехались в новосибирское военное училище после скандала
Стало известно о смерти шести мобилизованных в учебных центрах
Мобилизованных в Новосибирске учат на танках 1960‑х годов
Минобороны объяснило оставление российскими войсками Лимана
Обсуждение (2)
Мультимедиа
Ядерные силы стран мира в сравнении. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
63
Кадыров раскритиковал генерала за Лиман и призвал к ядерному удару
47
Алла Пугачева снова громко высказалась в соцсети
36
Глава евродипломатии увидел у Путина потерю связи с реальностью
31
Минобороны объяснило оставление российскими войсками Лимана
24
Зеленский узаконил отказ от переговоров с Путиным