Фильм «Русские на Мариенплац» эксклюзивно вышел в Wink

Приключенческая драма «Русские на Мариенплац» эксклюзивно вышел в видеосервисе Wink, посмотреть его можно с четверга, 6 октября.

«Русские на Мариенплац» — фильм, снятый по книге Владимира Кунина об эквилибристе, угнавшем советский танк вместе с танкистом, чтобы сбежать в Германию.

Сюжет разворачивается в начале 90-х годов. Нартай, водитель направляющегося в СССР танка Т-72, попадает в странную ситуацию – его боевую машину и его самого похищает эквилибрист Эдик, бегущий в Германию.

Пока командир Нартая думает, что теперь делать, тот вместе с Эдиком оказывается в Баварии. Здесь Нартаю приходятся кстати познания в технике, ведь он с охотой помогает местным, став их героем. Эдик и Нартай также приходят на помощь еврейке Кате, которая не может уехать из Мюнхена домой.

Фильм «Русские на Мариенплац» можно посмотреть эксклюзивно в Wink. Новым подписчикам видеосервиса лента доступна бесплатно.