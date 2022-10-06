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Фильм «Русские на Мариенплац» эксклюзивно вышел в Wink

Источник:
Sibnet.ru
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Приключенческая драма «Русские на Мариенплац» эксклюзивно вышел в видеосервисе Wink, посмотреть его можно с четверга, 6 октября.

«Русские на Мариенплац» — фильм, снятый по книге Владимира Кунина об эквилибристе, угнавшем советский танк вместе с танкистом, чтобы сбежать в Германию.

Сюжет разворачивается в начале 90-х годов. Нартай, водитель направляющегося в СССР танка Т-72, попадает в странную ситуацию – его боевую машину и его самого похищает эквилибрист Эдик, бегущий в Германию.

Пока командир Нартая думает, что теперь делать, тот вместе с Эдиком оказывается в Баварии. Здесь Нартаю приходятся кстати познания в технике, ведь он с охотой помогает местным, став их героем. Эдик и Нартай также приходят на помощь еврейке Кате, которая не может уехать из Мюнхена домой.

Фильм «Русские на Мариенплац» можно посмотреть эксклюзивно в Wink. Новым подписчикам видеосервиса лента доступна бесплатно.

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Топ комментариев

Siberian sinner

Репарации выплачиваются страной, принявшей капитуляцию, ибо Vae Victis!, как говорили древние.Россия...

Denis CENTR

Как и всегда, ничего нового и положительного😩

nicollaich

А сколько должна Украина ДНР и ЛНР за период с 2014-го года?Польшу и Германию этот вопрос не волнует?

korvinsS

У тебя все фрики кто про твоих хозяев высказывается в не положительном свете что уж тут поделать)